İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
1.30 USD
En kötü işlem:
-12.93 USD
Brüt kâr:
1.40 USD (160 pips)
Brüt zarar:
-45.64 USD (4 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.30 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
3 (50.00%)
Satış işlemleri:
3 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.03
Beklenen getiri:
-7.37 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-11.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-45.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.04 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.54 USD (22.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD@
|-44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD@
|-4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.30 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WindsorBrokers1-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
一款比较稳定的ea
İnceleme yok