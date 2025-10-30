- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
32 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (33.33%)
En iyi işlem:
3.46 USD
En kötü işlem:
-3.56 USD
Brüt kâr:
71.00 USD (7 176 pips)
Brüt zarar:
-50.59 USD (5 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.85 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
2 (4.17%)
Satış işlemleri:
46 (95.83%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.19 USD (3)
Aylık büyüme:
20.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.31 USD
Maksimum:
9.19 USD (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.46 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
trading has high risks
İnceleme yok