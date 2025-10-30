- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
19 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.83%)
En iyi işlem:
0.56 USD
En kötü işlem:
-1.17 USD
Brüt kâr:
8.36 USD (943 pips)
Brüt zarar:
-1.95 USD (168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (5.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.28 USD (12)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
88.22%
Maks. mevduat yükü:
101.73%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
4.29
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.44 USD
Ortalama zarar:
-0.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.84 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
1.84 USD (12.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (1.84 USD)
Varlığa göre:
37.73% (7.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|781
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.56 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok