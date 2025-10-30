- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
14 (29.78%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (70.21%)
En iyi işlem:
23.65 USD
En kötü işlem:
-15.59 USD
Brüt kâr:
117.84 USD (7 642 pips)
Brüt zarar:
-120.13 USD (5 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (112.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.20 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
61.93%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
21 (44.68%)
Satış işlemleri:
26 (55.32%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
8.42 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-58.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.72 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.32 USD
Maksimum:
109.17 USD (17.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.29% (108.74 USD)
Varlığa göre:
1.64% (13.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|6
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|-15
|USDCHF
|-15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|524
|EURUSD
|357
|AUDUSD
|101
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|USDJPY
|-783
|USDCHF
|-405
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.65 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +112.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 2
EverestCM-Live
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 171
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 9940
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
|0.77 × 65
Exness-MT5Real8
|0.85 × 908
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
850
USD
USD
1
0%
47
29%
62%
0.98
-0.05
USD
USD
17%
1:500