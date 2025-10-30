SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Wj123456
Jun Wu

Wj123456

Jun Wu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
14 (29.78%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (70.21%)
En iyi işlem:
23.65 USD
En kötü işlem:
-15.59 USD
Brüt kâr:
117.84 USD (7 642 pips)
Brüt zarar:
-120.13 USD (5 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (112.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.20 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
61.93%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
21 (44.68%)
Satış işlemleri:
26 (55.32%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
8.42 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-58.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.72 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.32 USD
Maksimum:
109.17 USD (17.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.29% (108.74 USD)
Varlığa göre:
1.64% (13.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 9
EURUSD 8
AUDUSD 8
GBPUSD 7
XAUUSD 6
USDJPY 5
USDCHF 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 6
EURUSD 2
AUDUSD 0
GBPUSD 20
XAUUSD 0
USDJPY -15
USDCHF -15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 524
EURUSD 357
AUDUSD 101
GBPUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
USDJPY -783
USDCHF -405
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.65 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +112.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 171
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 9940
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 65
Exness-MT5Real8
0.85 × 908
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
