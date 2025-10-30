- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
34 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.00%)
En iyi işlem:
164.20 USD
En kötü işlem:
-186.44 USD
Brüt kâr:
1 798.62 USD (77 061 pips)
Brüt zarar:
-842.32 USD (15 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (871.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
871.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
40 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
23.91 USD
Ortalama kâr:
52.90 USD
Ortalama zarar:
-140.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-305.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.34 USD (2)
Aylık büyüme:
95.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.25 USD
Maksimum:
348.15 USD (24.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUCHF
|10
|XAUAUD
|8
|XAUEUR
|7
|XAUGBP
|6
|XAUJPY
|5
|XAUUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUCHF
|549
|XAUAUD
|-139
|XAUEUR
|427
|XAUGBP
|41
|XAUJPY
|200
|XAUUSD
|-122
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUCHF
|18K
|XAUAUD
|9.5K
|XAUEUR
|18K
|XAUGBP
|5.5K
|XAUJPY
|13K
|XAUUSD
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.20 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +871.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.63 × 76
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
The trading of XAU commodities. Once the XAU rises you will be rich
İnceleme yok