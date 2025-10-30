SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Makes your dream to the truth
Chung Yin Lee

Makes your dream to the truth

0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
34 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.00%)
En iyi işlem:
164.20 USD
En kötü işlem:
-186.44 USD
Brüt kâr:
1 798.62 USD (77 061 pips)
Brüt zarar:
-842.32 USD (15 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (871.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
871.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
40 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
23.91 USD
Ortalama kâr:
52.90 USD
Ortalama zarar:
-140.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-305.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.34 USD (2)
Aylık büyüme:
95.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.25 USD
Maksimum:
348.15 USD (24.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUCHF 10
XAUAUD 8
XAUEUR 7
XAUGBP 6
XAUJPY 5
XAUUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUCHF 549
XAUAUD -139
XAUEUR 427
XAUGBP 41
XAUJPY 200
XAUUSD -122
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUCHF 18K
XAUAUD 9.5K
XAUEUR 18K
XAUGBP 5.5K
XAUJPY 13K
XAUUSD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.20 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +871.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.63 × 76
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
The trading of XAU commodities. Once the XAU rises you will be rich
İnceleme yok
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
