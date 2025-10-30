SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Enjoy The Rockets of GOLD
Chung Yin Lee

Enjoy The Rockets of GOLD

Chung Yin Lee
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
111 (84.73%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (15.27%)
En iyi işlem:
12 260.05 USD
En kötü işlem:
-20 502.51 USD
Brüt kâr:
119 595.10 USD (203 947 pips)
Brüt zarar:
-74 907.43 USD (36 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18 573.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 893.92 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
131 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
341.13 USD
Ortalama kâr:
1 077.43 USD
Ortalama zarar:
-3 745.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 432.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 502.51 USD (1)
Aylık büyüme:
673.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 432.71 USD
Maksimum:
31 720.70 USD (50.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 91
XAUGBP 12
XAUAUD 10
XAUEUR 9
XAUJPY 5
XAUCHF 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -6.1K
XAUGBP -2.3K
XAUAUD 1.2K
XAUEUR 19K
XAUJPY 19K
XAUCHF 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 83K
XAUGBP 29K
XAUAUD 20K
XAUEUR 14K
XAUJPY 15K
XAUCHF 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 260.05 USD
En kötü işlem: -20 503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18 573.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 432.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.63 × 76
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
The lot size will keep increasing as devil
İnceleme yok
