İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
111 (84.73%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (15.27%)
En iyi işlem:
12 260.05 USD
En kötü işlem:
-20 502.51 USD
Brüt kâr:
119 595.10 USD (203 947 pips)
Brüt zarar:
-74 907.43 USD (36 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18 573.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 893.92 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
131 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
341.13 USD
Ortalama kâr:
1 077.43 USD
Ortalama zarar:
-3 745.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 432.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 502.51 USD (1)
Aylık büyüme:
673.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 432.71 USD
Maksimum:
31 720.70 USD (50.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|XAUGBP
|12
|XAUAUD
|10
|XAUEUR
|9
|XAUJPY
|5
|XAUCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6.1K
|XAUGBP
|-2.3K
|XAUAUD
|1.2K
|XAUEUR
|19K
|XAUJPY
|19K
|XAUCHF
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|83K
|XAUGBP
|29K
|XAUAUD
|20K
|XAUEUR
|14K
|XAUJPY
|15K
|XAUCHF
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 260.05 USD
En kötü işlem: -20 503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18 573.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 432.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.63 × 76
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
The lot size will keep increasing as devil
