Leandro Honario De Faria

LHF Trading

Leandro Honario De Faria
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
75 (44.91%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (55.09%)
En iyi işlem:
550.00 BRL
En kötü işlem:
-2 325.00 BRL
Brüt kâr:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Brüt zarar:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (902.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
902.00 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
121 (72.46%)
Satış işlemleri:
46 (27.54%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-24.17 BRL
Ortalama kâr:
60.80 BRL
Ortalama zarar:
-93.43 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 073.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 100.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 395.00 BRL
Maksimum:
4 965.00 BRL (871.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
KLBN4 23
RADL3 19
VIVA3 13
ELET6 11
MYPK3 9
TEND3 9
HYPE3 8
MOTV3 6
FLRY3 6
SBFG3 6
LJQQ3 4
TAEE11 4
PGMN3 3
CPLE6 3
CPFE3 3
MRFG3 3
WINV25 3
RAPT4 2
ASAI3 2
KLBN11 2
VALE3 2
EGIE3 2
GGBRS163 2
ELET3 2
AURE3 2
WEGER417 1
BRFSR201 1
ITSA4 1
SANB4 1
YDUQS170 1
ALOS3 1
CMIG4 1
YDUQ3 1
SMFT3 1
UGPA3 1
WDOU25 1
BITQ25 1
CSMG3 1
WDOV25 1
WDOX25 1
B3SA3 1
SANB11 1
MBRF3 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
KLBN4 -181
RADL3 -254
VIVA3 -160
ELET6 -23
MYPK3 60
TEND3 -193
HYPE3 -20
MOTV3 93
FLRY3 -535
SBFG3 -18
LJQQ3 35
TAEE11 53
PGMN3 141
CPLE6 87
CPFE3 27
MRFG3 53
WINV25 -34
RAPT4 238
ASAI3 -1.4K
KLBN11 -463
VALE3 -28
EGIE3 0
GGBRS163 -141
ELET3 22
AURE3 57
WEGER417 13
BRFSR201 0
ITSA4 8
SANB4 71
YDUQS170 49
ALOS3 7
CMIG4 6
YDUQ3 -49
SMFT3 1
UGPA3 243
WDOU25 13
BITQ25 1
CSMG3 115
WDOV25 40
WDOX25 -9
B3SA3 20
SANB11 22
MBRF3 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
KLBN4 -52
RADL3 -263
VIVA3 -96
ELET6 -48
MYPK3 123
TEND3 -388
HYPE3 -36
MOTV3 64
FLRY3 -357
SBFG3 -89
LJQQ3 0
TAEE11 28
PGMN3 5
CPLE6 13
CPFE3 59
MRFG3 3
WINV25 -40
RAPT4 108
ASAI3 -310
KLBN11 -208
VALE3 -62
EGIE3 0
GGBRS163 -20
ELET3 8
AURE3 26
WEGER417 2
BRFSR201 0
ITSA4 1
SANB4 27
YDUQS170 10
ALOS3 16
CMIG4 6
YDUQ3 -56
SMFT3 0
UGPA3 54
WDOU25 1.5K
BITQ25 40
CSMG3 26
WDOV25 4.5K
WDOX25 -2K
B3SA3 3
SANB11 5
MBRF3 50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +550.00 BRL
En kötü işlem: -2 325 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +902.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 073.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
