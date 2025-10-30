- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
75 (44.91%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (55.09%)
En iyi işlem:
550.00 BRL
En kötü işlem:
-2 325.00 BRL
Brüt kâr:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Brüt zarar:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (902.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
902.00 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
121 (72.46%)
Satış işlemleri:
46 (27.54%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-24.17 BRL
Ortalama kâr:
60.80 BRL
Ortalama zarar:
-93.43 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 073.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 100.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 395.00 BRL
Maksimum:
4 965.00 BRL (871.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|KLBN4
|23
|RADL3
|19
|VIVA3
|13
|ELET6
|11
|MYPK3
|9
|TEND3
|9
|HYPE3
|8
|MOTV3
|6
|FLRY3
|6
|SBFG3
|6
|LJQQ3
|4
|TAEE11
|4
|PGMN3
|3
|CPLE6
|3
|CPFE3
|3
|MRFG3
|3
|WINV25
|3
|RAPT4
|2
|ASAI3
|2
|KLBN11
|2
|VALE3
|2
|EGIE3
|2
|GGBRS163
|2
|ELET3
|2
|AURE3
|2
|WEGER417
|1
|BRFSR201
|1
|ITSA4
|1
|SANB4
|1
|YDUQS170
|1
|ALOS3
|1
|CMIG4
|1
|YDUQ3
|1
|SMFT3
|1
|UGPA3
|1
|WDOU25
|1
|BITQ25
|1
|CSMG3
|1
|WDOV25
|1
|WDOX25
|1
|B3SA3
|1
|SANB11
|1
|MBRF3
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|KLBN4
|-181
|RADL3
|-254
|VIVA3
|-160
|ELET6
|-23
|MYPK3
|60
|TEND3
|-193
|HYPE3
|-20
|MOTV3
|93
|FLRY3
|-535
|SBFG3
|-18
|LJQQ3
|35
|TAEE11
|53
|PGMN3
|141
|CPLE6
|87
|CPFE3
|27
|MRFG3
|53
|WINV25
|-34
|RAPT4
|238
|ASAI3
|-1.4K
|KLBN11
|-463
|VALE3
|-28
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-141
|ELET3
|22
|AURE3
|57
|WEGER417
|13
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|8
|SANB4
|71
|YDUQS170
|49
|ALOS3
|7
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-49
|SMFT3
|1
|UGPA3
|243
|WDOU25
|13
|BITQ25
|1
|CSMG3
|115
|WDOV25
|40
|WDOX25
|-9
|B3SA3
|20
|SANB11
|22
|MBRF3
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|KLBN4
|-52
|RADL3
|-263
|VIVA3
|-96
|ELET6
|-48
|MYPK3
|123
|TEND3
|-388
|HYPE3
|-36
|MOTV3
|64
|FLRY3
|-357
|SBFG3
|-89
|LJQQ3
|0
|TAEE11
|28
|PGMN3
|5
|CPLE6
|13
|CPFE3
|59
|MRFG3
|3
|WINV25
|-40
|RAPT4
|108
|ASAI3
|-310
|KLBN11
|-208
|VALE3
|-62
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-20
|ELET3
|8
|AURE3
|26
|WEGER417
|2
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|1
|SANB4
|27
|YDUQS170
|10
|ALOS3
|16
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-56
|SMFT3
|0
|UGPA3
|54
|WDOU25
|1.5K
|BITQ25
|40
|CSMG3
|26
|WDOV25
|4.5K
|WDOX25
|-2K
|B3SA3
|3
|SANB11
|5
|MBRF3
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +550.00 BRL
En kötü işlem: -2 325 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +902.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 073.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok