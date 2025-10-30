SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Qorva
Doulat Meena

Qorva

0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 68%
QorvaMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 059
Kârla kapanan işlemler:
793 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (25.12%)
En iyi işlem:
220.02 USD
En kötü işlem:
-212.80 USD
Brüt kâr:
10 516.76 USD (1 523 290 pips)
Brüt zarar:
-5 591.76 USD (45 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (171.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
13.47
Alış işlemleri:
441 (41.64%)
Satış işlemleri:
618 (58.36%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
4.65 USD
Ortalama kâr:
13.26 USD
Ortalama zarar:
-21.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-365.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-365.70 USD (4)
Aylık büyüme:
7.32%
Yıllık tahmin:
88.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.33 USD
Maksimum:
365.70 USD (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (346.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 894
EURUSD 92
GBPUSD 31
AUDUSD 14
USDCHF 5
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.8K
EURUSD 18
GBPUSD 65
AUDUSD 85
USDCHF -46
NZDUSD 9
USDCAD 17
AUDCAD 29
AUDNZD -18
AUDCHF -42
EURGBP -3
CADCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 677
GBPUSD 174
AUDUSD 557
USDCHF -162
NZDUSD 92
USDCAD 232
AUDCAD 267
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
CADCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.02 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +171.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -365.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QorvaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 18
İnceleme yok
