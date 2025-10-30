- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 059
Kârla kapanan işlemler:
793 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (25.12%)
En iyi işlem:
220.02 USD
En kötü işlem:
-212.80 USD
Brüt kâr:
10 516.76 USD (1 523 290 pips)
Brüt zarar:
-5 591.76 USD (45 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (171.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
13.47
Alış işlemleri:
441 (41.64%)
Satış işlemleri:
618 (58.36%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
4.65 USD
Ortalama kâr:
13.26 USD
Ortalama zarar:
-21.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-365.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-365.70 USD (4)
Aylık büyüme:
7.32%
Yıllık tahmin:
88.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.33 USD
Maksimum:
365.70 USD (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (346.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|894
|EURUSD
|92
|GBPUSD
|31
|AUDUSD
|14
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.8K
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|65
|AUDUSD
|85
|USDCHF
|-46
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|29
|AUDNZD
|-18
|AUDCHF
|-42
|EURGBP
|-3
|CADCHF
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|677
|GBPUSD
|174
|AUDUSD
|557
|USDCHF
|-162
|NZDUSD
|92
|USDCAD
|232
|AUDCAD
|267
|AUDNZD
|-177
|AUDCHF
|-193
|EURGBP
|-20
|CADCHF
|20
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.02 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +171.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -365.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QorvaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
