- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
4 (26.66%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (73.33%)
En iyi işlem:
32.13 USD
En kötü işlem:
-32.55 USD
Brüt kâr:
68.67 USD (2 286 pips)
Brüt zarar:
-139.83 USD (4 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (62.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.19 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
78.49%
Maks. mevduat yükü:
15.58%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
2 (13.33%)
Satış işlemleri:
13 (86.67%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-4.74 USD
Ortalama kâr:
17.17 USD
Ortalama zarar:
-12.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-130.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.80 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.16 USD
Maksimum:
136.26 USD (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.11% (136.26 USD)
Varlığa göre:
7.37% (34.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD@
|-71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD@
|-2.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.13 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WindsorBrokers1-REAL2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
多年交易总结出一套稳定的快速增长交易策略并编写为ea，具有严格的风控管理，合理布局仓位。正真做到稳定获利
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
1
100%
15
26%
78%
0.49
-4.74
USD
USD
24%
1:500