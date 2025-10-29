SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Growth Equity 07
I Made Sandiarta

Growth Equity 07

I Made Sandiarta
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
15.90 USD
En kötü işlem:
-5.23 USD
Brüt kâr:
82.50 USD (7 080 pips)
Brüt zarar:
-8.67 USD (865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (27.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
26.08%
Maks. mevduat yükü:
19.14%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
14.12
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
9.52
Beklenen getiri:
4.92 USD
Ortalama kâr:
6.35 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.23 USD (1)
Aylık büyüme:
36.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.23 USD (3.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.08% (5.23 USD)
Varlığa göre:
6.94% (16.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
NAS100 6
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 54
NAS100 14
GBPCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
NAS100 641
GBPCAD 158
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.90 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
Forex.com-Live 536
11.50 × 2
FXGT-Live
14.72 × 318
Strategy Breakout with money management $$$
İnceleme yok
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.30 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.29 22:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 22:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 22:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
