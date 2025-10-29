- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
15.90 USD
En kötü işlem:
-5.23 USD
Brüt kâr:
82.50 USD (7 080 pips)
Brüt zarar:
-8.67 USD (865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (27.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
26.08%
Maks. mevduat yükü:
19.14%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
14.12
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
9.52
Beklenen getiri:
4.92 USD
Ortalama kâr:
6.35 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.23 USD (1)
Aylık büyüme:
36.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.23 USD (3.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.08% (5.23 USD)
Varlığa göre:
6.94% (16.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|NAS100
|6
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|54
|NAS100
|14
|GBPCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|NAS100
|641
|GBPCAD
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
En iyi işlem: +15.90 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|11.50 × 2
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
