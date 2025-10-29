- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
19.20 USD
En kötü işlem:
-28.00 USD
Brüt kâr:
35.22 USD (513 pips)
Brüt zarar:
-31.42 USD (25 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (35.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
17.61 USD
Ortalama zarar:
-31.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-28.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.18 USD
Maksimum:
31.18 USD (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|513
|EURUSD+
|-25
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.20 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok