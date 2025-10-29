- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
51.43 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
97.51 USD (558 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (97.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.51 USD (2)
Sharpe oranı:
27.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
48.76 USD
Ortalama kâr:
48.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|558
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.43 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +97.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
GemTrade3-Live3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 26
|
Exness-Real8
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 19
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 5
|
IceFX-Server
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 253
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
