Mohamed Maguini

Forexsignal

Mohamed Maguini
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FTMO-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
120 (61.22%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (38.78%)
En iyi işlem:
1 049.53 EUR
En kötü işlem:
-1 401.55 EUR
Brüt kâr:
34 310.89 EUR (95 390 pips)
Brüt zarar:
-26 192.19 EUR (83 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (13 537.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
13 537.60 EUR (43)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
45.05%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
136 (69.39%)
Satış işlemleri:
60 (30.61%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
41.42 EUR
Ortalama kâr:
285.92 EUR
Ortalama zarar:
-344.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-6 452.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6 452.70 EUR (11)
Aylık büyüme:
10.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 386.78 EUR
Maksimum:
8 221.61 EUR (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.91% (8 206.79 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (2.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 196
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 049.53 EUR
En kötü işlem: -1 402 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +13 537.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6 452.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.