Farid Yandouz

Quant

Farid Yandouz
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
9.84 USD
En kötü işlem:
-10.65 USD
Brüt kâr:
35.28 USD (336 397 pips)
Brüt zarar:
-20.90 USD (204 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (17.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.67 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
1.23%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.52 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.54 USD (2)
Aylık büyüme:
5.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.54 USD (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.20% (20.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 16
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 13
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 132K
USDJPY 260
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.84 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 21
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.24 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real7
0.33 × 6
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
35 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.18% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.89% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 334 days
