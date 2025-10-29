Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 21 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real17 0.00 × 6 VTMarkets-Live 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 ICMarketsAU-Live 0.00 × 22 XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FusionMarkets-Live 0.24 × 55 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 Exness-MT5Real7 0.33 × 6 Exness-MT5Real8 0.57 × 7 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 1915 Tickmill-Live 1.17 × 1283 BlueberryMarkets-Live 1.33 × 3 ICMarkets-MT5-4 1.50 × 2 Darwinex-Live 1.50 × 2 35 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya