- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
9.84 USD
En kötü işlem:
-10.65 USD
Brüt kâr:
35.28 USD (336 397 pips)
Brüt zarar:
-20.90 USD (204 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (17.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.67 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
1.23%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.52 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.54 USD (2)
Aylık büyüme:
5.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.54 USD (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.20% (20.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|132K
|USDJPY
|260
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.84 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 21
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
32%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
49
100%
17
82%
1%
1.68
0.85
USD
USD
32%
1:500