- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 086
Kârla kapanan işlemler:
984 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (9.39%)
En iyi işlem:
2 906.38 EUR
En kötü işlem:
-2 448.32 EUR
Brüt kâr:
220 448.97 EUR (191 943 pips)
Brüt zarar:
-153 961.57 EUR (158 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (6 046.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 130.84 EUR (34)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
11.36
Alış işlemleri:
417 (38.40%)
Satış işlemleri:
669 (61.60%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
61.22 EUR
Ortalama kâr:
224.03 EUR
Ortalama zarar:
-1 509.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 507.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 507.07 EUR (2)
Aylık büyüme:
21.91%
Yıllık tahmin:
265.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5 850.32 EUR (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.74% (3 988.05 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold.x
|807
|XAUUSD
|279
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold.x
|57K
|XAUUSD
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold.x
|24K
|XAUUSD
|8.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 906.38 EUR
En kötü işlem: -2 448 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 046.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 507.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalMarketsGroup-server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
