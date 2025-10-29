SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldSky
Alno Markets Ltd

GoldSky

Alno Markets Ltd
0 inceleme
92 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 954%
GlobalMarketsGroup-server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 086
Kârla kapanan işlemler:
984 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (9.39%)
En iyi işlem:
2 906.38 EUR
En kötü işlem:
-2 448.32 EUR
Brüt kâr:
220 448.97 EUR (191 943 pips)
Brüt zarar:
-153 961.57 EUR (158 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (6 046.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 130.84 EUR (34)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
11.36
Alış işlemleri:
417 (38.40%)
Satış işlemleri:
669 (61.60%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
61.22 EUR
Ortalama kâr:
224.03 EUR
Ortalama zarar:
-1 509.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 507.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 507.07 EUR (2)
Aylık büyüme:
21.91%
Yıllık tahmin:
265.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5 850.32 EUR (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.74% (3 988.05 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold.x 807
XAUUSD 279
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold.x 57K
XAUUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold.x 24K
XAUUSD 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 906.38 EUR
En kötü işlem: -2 448 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 046.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 507.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalMarketsGroup-server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
