Duong Van Hung

IC 326

Duong Van Hung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
88.29 USD
En kötü işlem:
-46.19 USD
Brüt kâr:
575.04 USD (208 765 pips)
Brüt zarar:
-87.67 USD (341 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (322.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.19 USD (10)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.10%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.49
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
6.56
Beklenen getiri:
16.81 USD
Ortalama kâr:
25.00 USD
Ortalama zarar:
-14.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.33 USD (3)
Aylık büyüme:
36.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.33 USD (3.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.50% (51.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
BTCUSD 9
GBPJPY 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 532
BTCUSD -45
GBPJPY -5
GBPUSD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD -156K
GBPJPY -239
GBPUSD 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.29 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +322.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1685
RoboForex-ECN-2
1.00 × 614
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 427
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
40 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.29 17:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 17:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 16:52
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.33% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.