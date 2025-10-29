- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
88.29 USD
En kötü işlem:
-46.19 USD
Brüt kâr:
575.04 USD (208 765 pips)
Brüt zarar:
-87.67 USD (341 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (322.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.19 USD (10)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.10%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.49
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
6.56
Beklenen getiri:
16.81 USD
Ortalama kâr:
25.00 USD
Ortalama zarar:
-14.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.33 USD (3)
Aylık büyüme:
36.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.33 USD (3.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.50% (51.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|9
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|-45
|GBPJPY
|-5
|GBPUSD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|-156K
|GBPJPY
|-239
|GBPUSD
|302
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.29 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +322.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1685
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 614
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.50 × 427
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
29
79%
100%
6.55
16.81
USD
USD
4%
1:200