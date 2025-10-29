Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Classic3 0.00 × 1 FBS-Real-3 0.00 × 3 HFMarketsSV-Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 CedarLLC-Real2 2.33 × 27 FBS-Real-5 19.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya