Hasanul Banna

Pips Eater Premium

Hasanul Banna
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
OctaFX-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.13 USD (208 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.13 USD (5)
Sharpe oranı:
1.24
Alım-satım etkinliği:
11.98%
Maks. mevduat yükü:
23.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.79% (0.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.04 × 23
Tickmill-Live05
0.05 × 22
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
Exness-Real35
0.37 × 90
Pepperstone-Edge11
0.69 × 45
FXOpen-ECN Live Server
0.78 × 120
OctaFX-Real
0.91 × 580
OctaFX-Real2
1.43 × 7
EGlobal-Cent6
1.45 × 340
FTT-Asia
2.52 × 188
WindsorBrokers-REAL
3.90 × 10
XMTrading-Real 49
4.50 × 6
5 daha fazla...
Your fund security is my first priority. So in every trade 30 pips Stop Loss will be used. Along with accepting profits, you must also accept losses. Because Profit and Loss is part of trading. At the end of month, you will be profitible. So to get best service, stay at least 30 days. Thanks
İnceleme yok
2025.10.29 16:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.