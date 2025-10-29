SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpha
Mohammed Saeed Mohamm Alkaabi

Alpha

Mohammed Saeed Mohamm Alkaabi
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 517%
MagicCompass-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22 290
Kârla kapanan işlemler:
14 896 (66.82%)
Zararla kapanan işlemler:
7 394 (33.17%)
En iyi işlem:
1 872.22 USD
En kötü işlem:
-288.90 USD
Brüt kâr:
111 673.12 USD (2 518 890 pips)
Brüt zarar:
-54 112.41 USD (2 519 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (225.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 486.20 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.63%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3013
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
32.25
Alış işlemleri:
11 310 (50.74%)
Satış işlemleri:
10 980 (49.26%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
2.58 USD
Ortalama kâr:
7.50 USD
Ortalama zarar:
-7.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1 058.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 784.70 USD (22)
Aylık büyüme:
71.01%
Yıllık tahmin:
861.55%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 784.70 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.84% (1 784.70 USD)
Varlığa göre:
1.38% (440.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21847
XAUUSD.g 443
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 59K
XAUUSD.g -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
XAUUSD.g -57K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 872.22 USD
En kötü işlem: -289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +225.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 058.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MagicCompass-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alpha
Ayda 50 USD
517%
0
0
USD
32K
USD
13
99%
22 290
66%
100%
2.06
2.58
USD
5%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.