- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
179 (62.80%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (37.19%)
En iyi işlem:
1 462.20 USD
En kötü işlem:
-612.44 USD
Brüt kâr:
13 417.21 USD (46 750 pips)
Brüt zarar:
-9 268.05 USD (43 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (260.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 594.08 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
167 (58.60%)
Satış işlemleri:
118 (41.40%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
14.56 USD
Ortalama kâr:
74.96 USD
Ortalama zarar:
-87.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 273.65 USD (5)
Aylık büyüme:
32.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 679.02 USD
Maksimum:
2 711.55 USD (24.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.59% (2 711.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|285
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|3.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 462.20 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +260.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
