- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
160 (60.83%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (39.16%)
En iyi işlem:
451.26 USD
En kötü işlem:
-185.22 USD
Brüt kâr:
3 515.45 USD (41 808 pips)
Brüt zarar:
-2 850.02 USD (44 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (192.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
518.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
156 (59.32%)
Satış işlemleri:
107 (40.68%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
21.97 USD
Ortalama zarar:
-27.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-316.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-695.95 USD (5)
Aylık büyüme:
26.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
653.98 USD
Maksimum:
868.36 USD (27.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|665
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|-2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +451.26 USD
En kötü işlem: -185 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +192.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -316.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
