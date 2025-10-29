- Büyüme
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
168 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (39.13%)
En iyi işlem:
1 444.20 USD
En kötü işlem:
-630.13 USD
Brüt kâr:
11 835.95 USD (40 244 pips)
Brüt zarar:
-9 646.77 USD (44 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (207.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 539.33 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
162 (58.70%)
Satış işlemleri:
114 (41.30%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
7.93 USD
Ortalama kâr:
70.45 USD
Ortalama zarar:
-89.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 374.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 323.98 USD (5)
Aylık büyüme:
26.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 176.38 USD
Maksimum:
2 900.24 USD (27.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|-4.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +1 444.20 USD
En kötü işlem: -630 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +207.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 374.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
