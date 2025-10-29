- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
59 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (30.59%)
En iyi işlem:
737.70 USD
En kötü işlem:
-165.10 USD
Brüt kâr:
2 661.20 USD (18 056 pips)
Brüt zarar:
-1 166.10 USD (11 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (132.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
799.30 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
47 (55.29%)
Satış işlemleri:
38 (44.71%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
17.59 USD
Ortalama kâr:
45.11 USD
Ortalama zarar:
-44.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-508.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.70 USD (6)
Aylık büyüme:
29.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
508.80 USD (8.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +737.70 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +132.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
