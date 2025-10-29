SinyallerBölümler
Shu Jun Zhao

Turn2win

Shu Jun Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 376%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
127 (81.41%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (18.59%)
En iyi işlem:
50.35 USD
En kötü işlem:
-38.74 USD
Brüt kâr:
841.71 USD (36 549 pips)
Brüt zarar:
-307.43 USD (18 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (126.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.52 USD (20)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
65.98%
Maks. mevduat yükü:
13.16%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
156
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
86 (55.13%)
Satış işlemleri:
70 (44.87%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
6.63 USD
Ortalama zarar:
-10.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-119.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.07 USD (7)
Aylık büyüme:
376.10%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
119.07 USD (43.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.97% (119.07 USD)
Varlığa göre:
5.27% (34.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 534
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.35 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +126.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

大神的起步而已


İnceleme yok
2025.10.29 15:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.