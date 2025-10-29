- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
178 (62.67%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (37.32%)
En iyi işlem:
1 461.60 USD
En kötü işlem:
-611.22 USD
Brüt kâr:
13 287.70 USD (46 113 pips)
Brüt zarar:
-9 258.62 USD (43 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (259.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 590.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
166 (58.45%)
Satış işlemleri:
118 (41.55%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
14.19 USD
Ortalama kâr:
74.65 USD
Ortalama zarar:
-87.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 272.22 USD (5)
Aylık büyüme:
30.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 674.52 USD
Maksimum:
2 710.68 USD (24.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 461.60 USD
En kötü işlem: -611 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +259.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
