Sinyaller / MetaTrader 4 / Goat Member Faniko
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Faniko

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
58 (67.44%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (32.56%)
En iyi işlem:
90.23 AUD
En kötü işlem:
-24.93 AUD
Brüt kâr:
411.05 AUD (191 392 pips)
Brüt zarar:
-177.72 AUD (116 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (13.76 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
117.41 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
3.17
Alış işlemleri:
48 (55.81%)
Satış işlemleri:
38 (44.19%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
2.71 AUD
Ortalama kâr:
7.09 AUD
Ortalama zarar:
-6.35 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-54.21 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.21 AUD (3)
Aylık büyüme:
46.67%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
73.67 AUD (11.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 178
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Hanya Member
İnceleme yok
2025.10.29 14:43
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 8.33% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
