İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
En iyi işlem:
12.48 USD
En kötü işlem:
-6.14 USD
Brüt kâr:
47.19 USD (4 763 pips)
Brüt zarar:
-38.17 USD (3 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (28.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.25%
Maks. mevduat yükü:
55.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
9 (45.00%)
Satış işlemleri:
11 (55.00%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
7.87 USD
Ortalama zarar:
-2.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.61 USD (8)
Aylık büyüme:
33.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.13 USD
Maksimum:
23.61 USD (45.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.39% (23.61 USD)
Varlığa göre:
5.66% (2.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +12.48 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +28.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
İnceleme yok
