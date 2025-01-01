SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 766%
Aboneler
26
Haftalar
152
İşlemler
583
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.53
Maks. düşüş
10%
Deux ex machina
Büyüme
5 107%
Aboneler
4
Haftalar
233
İşlemler
1420
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 578%
Aboneler
70
Haftalar
208
İşlemler
5486
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
132%
Aboneler
15
Haftalar
54
İşlemler
182
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.37
Maks. düşüş
22%
OnlyUJ
Büyüme
213%
Aboneler
10
Haftalar
68
İşlemler
414
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.32
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
479%
Aboneler
8
Haftalar
79
İşlemler
558
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.23
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
456%
Aboneler
18
Haftalar
124
İşlemler
1137
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 447%
Aboneler
105
Haftalar
46
İşlemler
1513
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.37
Maks. düşüş
28%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 934%
Aboneler
14
Haftalar
228
İşlemler
14478
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
Daily Gold Sniper
Büyüme
506%
Aboneler
11
Haftalar
40
İşlemler
131
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.99
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2201 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.