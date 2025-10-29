- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
68 (69.38%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (30.61%)
En iyi işlem:
57.27 USD
En kötü işlem:
-16.81 USD
Brüt kâr:
247.84 USD (17 494 pips)
Brüt zarar:
-127.54 USD (12 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
59 (60.20%)
Satış işlemleri:
39 (39.80%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-50.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.94 USD (6)
Aylık büyüme:
24.06%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
50.95 USD (8.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|4.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.27 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
