SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Dedy
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Dedy

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
68 (69.38%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (30.61%)
En iyi işlem:
57.27 USD
En kötü işlem:
-16.81 USD
Brüt kâr:
247.84 USD (17 494 pips)
Brüt zarar:
-127.54 USD (12 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
59 (60.20%)
Satış işlemleri:
39 (39.80%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-50.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.94 USD (6)
Aylık büyüme:
24.06%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
50.95 USD (8.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe 120
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.27 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hanya Member
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol