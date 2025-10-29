- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
980
Kârla kapanan işlemler:
640 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (34.69%)
En iyi işlem:
57.63 USD
En kötü işlem:
-81.60 USD
Brüt kâr:
1 873.73 USD (127 411 pips)
Brüt zarar:
-1 321.10 USD (102 662 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (56.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
537 (54.80%)
Satış işlemleri:
443 (45.20%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-98.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.58 USD (6)
Aylık büyüme:
26.62%
Yıllık tahmin:
323.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.52 USD
Maksimum:
159.58 USD (26.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.29% (159.58 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|980
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|553
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.63 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +56.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hanya Member
İnceleme yok