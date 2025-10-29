- Büyüme
İşlemler:
960
Kârla kapanan işlemler:
622 (64.79%)
Zararla kapanan işlemler:
338 (35.21%)
En iyi işlem:
57.63 USD
En kötü işlem:
-81.80 USD
Brüt kâr:
1 833.94 USD (126 358 pips)
Brüt zarar:
-1 321.96 USD (102 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (56.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.69 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
534 (55.63%)
Satış işlemleri:
426 (44.38%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-3.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-159.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.92 USD (6)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.77 USD
Maksimum:
159.92 USD (29.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.36% (159.92 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|960
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|512
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.63 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +56.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
