Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Reza

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
87 (48.33%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (51.67%)
En iyi işlem:
172.80 USD
En kötü işlem:
-49.50 USD
Brüt kâr:
961.80 USD (25 166 pips)
Brüt zarar:
-730.72 USD (32 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (36.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
88 (48.89%)
Satış işlemleri:
92 (51.11%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
11.06 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-105.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.21 USD (6)
Aylık büyüme:
-62.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.32 USD
Maksimum:
215.10 USD (91.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 179
AUDCADu 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 231
AUDCADu 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu -7.4K
AUDCADu -31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.80 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.32 USD

2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 6.21% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.85% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
