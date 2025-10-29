- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
87 (48.33%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (51.67%)
En iyi işlem:
172.80 USD
En kötü işlem:
-49.50 USD
Brüt kâr:
961.80 USD (25 166 pips)
Brüt zarar:
-730.72 USD (32 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (36.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
88 (48.89%)
Satış işlemleri:
92 (51.11%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
11.06 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-105.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.21 USD (6)
Aylık büyüme:
-62.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.32 USD
Maksimum:
215.10 USD (91.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|179
|AUDCADu
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|231
|AUDCADu
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|-7.4K
|AUDCADu
|-31
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +172.80 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
