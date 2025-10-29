- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
201 (60.17%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (39.82%)
En iyi işlem:
169.92 USD
En kötü işlem:
-92.70 USD
Brüt kâr:
1 747.06 USD (40 010 pips)
Brüt zarar:
-1 587.86 USD (51 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
170 (50.90%)
Satış işlemleri:
164 (49.10%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
8.69 USD
Ortalama zarar:
-11.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-431.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-431.89 USD (7)
Aylık büyüme:
28.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
362.54 USD
Maksimum:
470.03 USD (28.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|159
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|-12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.92 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +3.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -431.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
