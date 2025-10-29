- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
106 (67.51%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (32.48%)
En iyi işlem:
57.84 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
306.28 USD (21 391 pips)
Brüt zarar:
-236.10 USD (21 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (8.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.51 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
107 (68.15%)
Satış işlemleri:
50 (31.85%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-49.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.79 USD (6)
Aylık büyüme:
31.55%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.93 USD
Maksimum:
57.61 USD (54.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|70
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|-382
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.84 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
