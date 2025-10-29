SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Juni
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Juni

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
106 (67.51%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (32.48%)
En iyi işlem:
57.84 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
306.28 USD (21 391 pips)
Brüt zarar:
-236.10 USD (21 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (8.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.51 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
107 (68.15%)
Satış işlemleri:
50 (31.85%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-49.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.79 USD (6)
Aylık büyüme:
31.55%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.93 USD
Maksimum:
57.61 USD (54.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv -382
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.84 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hanya Member
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol