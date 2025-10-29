- Büyüme
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
272 (67.83%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (32.17%)
En iyi işlem:
1 461.00 USD
En kötü işlem:
-611.83 USD
Brüt kâr:
15 951.81 USD (57 683 pips)
Brüt zarar:
-11 005.89 USD (48 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (498.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 591.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
222 (55.36%)
Satış işlemleri:
179 (44.64%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
12.33 USD
Ortalama kâr:
58.65 USD
Ortalama zarar:
-85.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 273.04 USD (5)
Aylık büyüme:
30.23%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.63 USD
Maksimum:
2 711.02 USD (38.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|401
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|9.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 461.00 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +498.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
