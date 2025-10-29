SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Victorio
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Victorio

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 177%
FinexBisnisSolusi-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
653
Kârla kapanan işlemler:
410 (62.78%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (37.21%)
En iyi işlem:
451.44 USD
En kötü işlem:
-99.60 USD
Brüt kâr:
3 659.65 USD (99 027 pips)
Brüt zarar:
-2 175.74 USD (75 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (78.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.02 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
391 (59.88%)
Satış işlemleri:
262 (40.12%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
8.93 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.42 USD (6)
Aylık büyüme:
28.09%
Yıllık tahmin:
340.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.04 USD
Maksimum:
447.61 USD (39.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.25% (447.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +451.44 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +78.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
