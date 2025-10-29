- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
653
Kârla kapanan işlemler:
410 (62.78%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (37.21%)
En iyi işlem:
451.44 USD
En kötü işlem:
-99.60 USD
Brüt kâr:
3 659.65 USD (99 027 pips)
Brüt zarar:
-2 175.74 USD (75 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (78.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.02 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
391 (59.88%)
Satış işlemleri:
262 (40.12%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
8.93 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.42 USD (6)
Aylık büyüme:
28.09%
Yıllık tahmin:
340.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.04 USD
Maksimum:
447.61 USD (39.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.25% (447.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|653
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +451.44 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +78.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok