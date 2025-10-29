- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
3.10 EUR
En kötü işlem:
-22.78 EUR
Brüt kâr:
3.10 EUR (363 pips)
Brüt zarar:
-35.23 EUR (4 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.10 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3.10 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.98
Alım-satım etkinliği:
94.60%
Maks. mevduat yükü:
24.23%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.09
Beklenen getiri:
-10.71 EUR
Ortalama kâr:
3.10 EUR
Ortalama zarar:
-17.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35.14 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.13 EUR
Maksimum:
35.20 EUR (34.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.15% (35.20 EUR)
Varlığa göre:
20.79% (18.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-37
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.10 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.10 EUR
Maksimum ardışık zarar: -35.14 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
FusionMarkets-Live
|8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
|11.38 × 104
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
Exness-MT5Real38
|17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
Earnex-Trade
|23.27 × 96
