SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Joshua
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Joshua

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
189 (63.00%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (37.00%)
En iyi işlem:
1 461.00 USD
En kötü işlem:
-612.44 USD
Brüt kâr:
13 640.59 USD (47 901 pips)
Brüt zarar:
-9 320.14 USD (43 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (259.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 591.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
176 (58.67%)
Satış işlemleri:
124 (41.33%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
14.40 USD
Ortalama kâr:
72.17 USD
Ortalama zarar:
-83.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 274.45 USD (5)
Aylık büyüme:
30.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 366.60 USD
Maksimum:
2 712.75 USD (23.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 4.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 461.00 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +259.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hanya Member 
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol