SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Yuda 3
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Yuda 3

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 100%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
335 (69.07%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (30.93%)
En iyi işlem:
1 460.40 USD
En kötü işlem:
-612.44 USD
Brüt kâr:
18 072.90 USD (63 853 pips)
Brüt zarar:
-12 198.68 USD (61 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (608.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 586.61 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
272 (56.08%)
Satış işlemleri:
213 (43.92%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
12.11 USD
Ortalama kâr:
53.95 USD
Ortalama zarar:
-81.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 330.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 277.47 USD (5)
Aylık büyüme:
29.84%
Yıllık tahmin:
362.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.71 USD
Maksimum:
2 721.01 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.40% (2 721.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 485
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 460.40 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +608.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 330.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hanya Member 
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.97% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol