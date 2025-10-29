- Büyüme
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
335 (69.07%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (30.93%)
En iyi işlem:
1 460.40 USD
En kötü işlem:
-612.44 USD
Brüt kâr:
18 072.90 USD (63 853 pips)
Brüt zarar:
-12 198.68 USD (61 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (608.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 586.61 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
272 (56.08%)
Satış işlemleri:
213 (43.92%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
12.11 USD
Ortalama kâr:
53.95 USD
Ortalama zarar:
-81.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 330.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 277.47 USD (5)
Aylık büyüme:
29.84%
Yıllık tahmin:
362.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.71 USD
Maksimum:
2 721.01 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.40% (2 721.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|485
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 460.40 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +608.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 330.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
