- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
695
Kârla kapanan işlemler:
475 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (31.65%)
En iyi işlem:
559.80 USD
En kötü işlem:
-840.50 USD
Brüt kâr:
14 846.94 USD (85 545 pips)
Brüt zarar:
-9 832.22 USD (61 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (605.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
605.54 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
84 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
372 (53.53%)
Satış işlemleri:
323 (46.47%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
7.22 USD
Ortalama kâr:
31.26 USD
Ortalama zarar:
-44.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 641.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 641.96 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
1 643.93 USD (24.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.87% (1 643.51 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|695
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +559.80 USD
En kötü işlem: -841 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +605.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 641.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
