İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
58 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (17.14%)
En iyi işlem:
0.56 USD
En kötü işlem:
-1.21 USD
Brüt kâr:
15.65 USD (1 509 pips)
Brüt zarar:
-5.97 USD (486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.09 USD (18)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
58.40%
Maks. mevduat yükü:
24.36%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
47 (67.14%)
Satış işlemleri:
23 (32.86%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.41 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.49 USD (2.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (2.49 USD)
Varlığa göre:
8.13% (9.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.56 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
1
100%
70
82%
58%
2.62
0.14
USD
USD
8%
1:500