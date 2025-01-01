Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 479%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 79
- İşlemler
- 558
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.23
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 447%
- Aboneler
- 105
- Haftalar
- 46
- İşlemler
- 1513
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.37
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 1 766%
- Aboneler
- 26
- Haftalar
- 152
- İşlemler
- 583
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.53
- Maks. düşüş
- 10%
- Büyüme
- 132%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 54
- İşlemler
- 182
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.37
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 1 578%
- Aboneler
- 70
- Haftalar
- 208
- İşlemler
- 5486
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 932%
- Aboneler
- 14
- Haftalar
- 228
- İşlemler
- 14476
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 456%
- Aboneler
- 17
- Haftalar
- 124
- İşlemler
- 1137
- Kazanç
- 77%
- Kâr faktörü
- 1.57
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 213%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 67
- İşlemler
- 413
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.32
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 506%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 40
- İşlemler
- 131
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.99
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 5 107%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 233
- İşlemler
- 1420
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.