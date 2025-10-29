- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
166 (61.48%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (38.52%)
En iyi işlem:
40.90 USD
En kötü işlem:
-41.72 USD
Brüt kâr:
670.80 USD (22 224 pips)
Brüt zarar:
-534.24 USD (30 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (311.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.30 USD (35)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
12.80%
Maks. mevduat yükü:
23.54%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
126 (46.67%)
Satış işlemleri:
144 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-69.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.36 USD (5)
Aylık büyüme:
-93.10%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.14 USD
Maksimum:
370.53 USD (181.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.17% (370.53 USD)
Varlığa göre:
13.55% (110.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NZDJPY
|7
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|373
|NZDJPY
|-24
|EURNZD
|-34
|GBPJPY
|-14
|AUDNZD
|-1
|EURAUD
|-15
|USDJPY
|-16
|EURJPY
|1
|CADCHF
|-5
|AUDCHF
|-1
|AUDJPY
|-15
|AUDCAD
|-5
|GBPNZD
|-16
|GBPCHF
|-17
|USDCHF
|1
|EURCHF
|-14
|AUDUSD
|-8
|GBPAUD
|-22
|EURCAD
|8
|NZDCHF
|-10
|CADJPY
|-7
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|-14
|CHFJPY
|-4
|NZDUSD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|NZDJPY
|-708
|EURNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-420
|AUDNZD
|-24
|EURAUD
|-462
|USDJPY
|-482
|EURJPY
|25
|CADCHF
|-75
|AUDCHF
|-21
|AUDJPY
|-442
|AUDCAD
|-140
|GBPNZD
|-540
|GBPCHF
|-280
|USDCHF
|10
|EURCHF
|-221
|AUDUSD
|-157
|GBPAUD
|-683
|EURCAD
|235
|NZDCHF
|-151
|CADJPY
|-206
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|-268
|CHFJPY
|-132
|NZDUSD
|-70
|NZDCAD
|-71
|USDCAD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.90 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +311.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 1078
|
ICMarkets-Live03
|0.41 × 110
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3267
|
ICMarkets-Live17
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live14
|0.61 × 241
|
ICMarkets-Live04
|0.69 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.70 × 7768
|
Tickmill-Live
|0.72 × 4958
|
ICMarkets-Live18
|0.82 × 273
|
Pepperstone-Demo01
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.97 × 299
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 50
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 213
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 2209
|
Exness-Real3
|1.02 × 96
