Hendra Angga Laksana

Grow up HAL

Hendra Angga Laksana
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -93%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
166 (61.48%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (38.52%)
En iyi işlem:
40.90 USD
En kötü işlem:
-41.72 USD
Brüt kâr:
670.80 USD (22 224 pips)
Brüt zarar:
-534.24 USD (30 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (311.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.30 USD (35)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
12.80%
Maks. mevduat yükü:
23.54%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
126 (46.67%)
Satış işlemleri:
144 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-69.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.36 USD (5)
Aylık büyüme:
-93.10%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.14 USD
Maksimum:
370.53 USD (181.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.17% (370.53 USD)
Varlığa göre:
13.55% (110.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
NZDJPY 7
EURNZD 5
GBPJPY 5
AUDNZD 4
EURAUD 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CADCHF 4
AUDCHF 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 373
NZDJPY -24
EURNZD -34
GBPJPY -14
AUDNZD -1
EURAUD -15
USDJPY -16
EURJPY 1
CADCHF -5
AUDCHF -1
AUDJPY -15
AUDCAD -5
GBPNZD -16
GBPCHF -17
USDCHF 1
EURCHF -14
AUDUSD -8
GBPAUD -22
EURCAD 8
NZDCHF -10
CADJPY -7
EURGBP 1
GBPUSD -14
CHFJPY -4
NZDUSD -4
NZDCAD -3
USDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.2K
NZDJPY -708
EURNZD -1.1K
GBPJPY -420
AUDNZD -24
EURAUD -462
USDJPY -482
EURJPY 25
CADCHF -75
AUDCHF -21
AUDJPY -442
AUDCAD -140
GBPNZD -540
GBPCHF -280
USDCHF 10
EURCHF -221
AUDUSD -157
GBPAUD -683
EURCAD 235
NZDCHF -151
CADJPY -206
EURGBP 16
GBPUSD -268
CHFJPY -132
NZDUSD -70
NZDCAD -71
USDCAD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.90 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +311.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 1078
ICMarkets-Live03
0.41 × 110
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3267
ICMarkets-Live17
0.60 × 42
ICMarkets-Live14
0.61 × 241
ICMarkets-Live04
0.69 × 80
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 7768
Tickmill-Live
0.72 × 4958
ICMarkets-Live18
0.82 × 273
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.97 × 299
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 50
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.00 × 213
ICMarkets-Live12
1.02 × 2209
Exness-Real3
1.02 × 96
İnceleme yok
2025.10.29 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.