- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 641
Kârla kapanan işlemler:
1 245 (47.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 396 (52.86%)
En iyi işlem:
783.75 USD
En kötü işlem:
-87.26 USD
Brüt kâr:
21 069.38 USD (348 461 pips)
Brüt zarar:
-12 212.18 USD (876 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (84.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
816.39 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
19.47
Alış işlemleri:
1 560 (59.07%)
Satış işlemleri:
1 081 (40.93%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
3.35 USD
Ortalama kâr:
16.92 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-320.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.78 USD (7)
Aylık büyüme:
196.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.59 USD
Maksimum:
454.89 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.40% (410.44 USD)
Varlığa göre:
19.93% (1 767.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2045
|USDJPY
|242
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|100
|AUDUSD
|78
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.5K
|USDJPY
|418
|GBPUSD
|395
|EURUSD
|276
|AUDUSD
|239
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-470K
|USDJPY
|-31K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-9K
|AUDUSD
|-2.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +783.75 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +84.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 38
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.02 × 54
AltairInc-Live
|0.25 × 4
FPMarkets-Live2
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
|0.44 × 27
FusionMarkets-Live
|0.66 × 147
PurpleTradingSC-02Demo
|0.80 × 5
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
|1.67 × 3
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
Exness-Real
|2.05 × 20
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
|3.22 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|5.28 × 127
FXPIG-LIVE
|5.44 × 16
FBS-Real-4
|6.00 × 10
XMGlobal-Real 10
|6.80 × 5
BDSwissGlobal-Real03
|7.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
|7.60 × 5
XMGlobal-Real 28
|9.22 × 9
Minimum deposit usd 1000, Leverage 1:500.
Withdraw your profit every week and follow at your own risk.
No telegram, No group, No chat.
= Musang King =Musang King is a popular variety of durian fruit known for its rich, creamy texture and strong, sweet flavor. It is considered one of the best and most prized durian types, especially in Malaysia and Southeast Asia.
Musang King is a popular variety of durian fruit known for its rich, creamy texture and strong, sweet flavor. It is considered one of the best and most prized durian types, especially in Malaysia and Southeast Asia.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
203%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
5
99%
2 641
47%
100%
1.72
3.35
USD
USD
20%
1:500