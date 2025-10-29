SinyallerBölümler
CHANDRA LEO

Musang King

CHANDRA LEO
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 203%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 641
Kârla kapanan işlemler:
1 245 (47.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 396 (52.86%)
En iyi işlem:
783.75 USD
En kötü işlem:
-87.26 USD
Brüt kâr:
21 069.38 USD (348 461 pips)
Brüt zarar:
-12 212.18 USD (876 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (84.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
816.39 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
19.47
Alış işlemleri:
1 560 (59.07%)
Satış işlemleri:
1 081 (40.93%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
3.35 USD
Ortalama kâr:
16.92 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-320.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.78 USD (7)
Aylık büyüme:
196.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.59 USD
Maksimum:
454.89 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.40% (410.44 USD)
Varlığa göre:
19.93% (1 767.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2045
USDJPY 242
GBPUSD 176
EURUSD 100
AUDUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.5K
USDJPY 418
GBPUSD 395
EURUSD 276
AUDUSD 239
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -470K
USDJPY -31K
GBPUSD -15K
EURUSD -9K
AUDUSD -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +783.75 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +84.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 38
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.02 × 54
AltairInc-Live
0.25 × 4
FPMarkets-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.44 × 27
FusionMarkets-Live
0.66 × 147
PurpleTradingSC-02Demo
0.80 × 5
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.67 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
Exness-Real
2.05 × 20
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.22 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.28 × 127
FXPIG-LIVE
5.44 × 16
FBS-Real-4
6.00 × 10
XMGlobal-Real 10
6.80 × 5
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
7.60 × 5
XMGlobal-Real 28
9.22 × 9
5 daha fazla...
Minimum deposit usd 1000, Leverage 1:500.

Withdraw your profit every week and follow at your own risk.

No telegram, No group, No chat.


= Musang King =

Musang King is a popular variety of durian fruit known for its rich, creamy texture and strong, sweet flavor. It is considered one of the best and most prized durian types, especially in Malaysia and Southeast Asia.


İnceleme yok
2025.11.09 09:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 11:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:08 2025.10.29 10:08:24  

2025.10.29 10:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
