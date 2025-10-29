💰 Profesyonel Ticaret Sistemi Açıklaması: «Golden Snake»

🌟 Genel Bakış ve Felsefe (Genel Bakış ve Felsefe)

«Golden Snake» ticaret sistemi (Expert Advisor – Uzman Danışman), özellikle Altın (XAU/USD) ticareti için uyarlanmış yüksek verimli bir algoritmadır. Kanıtlanmış Gece Kanalı Ticareti metodolojisine dayanmakta olup, temel olarak Avrupa Oturumu (European Session) sırasında kırılımın gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Bu strateji, oturumlar arasındaki öngörülebilir volatilite değişimlerinden faydalanmayı amaçlamaktadır.

Temel Felsefe: Nitelik nicelikten üstündür. Sistem, işlem sıklığını en aza indirirken, açılan her pozisyonda kâr elde etme olasılığının yüksek olmasını garanti eder.

📊 Piyasa ve Varlıklar (Piyasa ve Varlıklar)

Hedef Pazar: Forex / CFD (Fark Sözleşmeleri).

İşlem Gören Varlık: Altın (XAU/USD) .

Zaman Dilimi (Timeframe): H1 (Bir Saatlik Grafik).

⚙️ Risk ve Pozisyon Yönetimi (Önerilen Parametreler) (Risk ve Pozisyon Yönetimi - Önerilen Parametreler)

Sistem, kontrollü risk ile istikrarlı büyümeyi sağlayan muhafazakâr Sermaye Yönetimi (Money Management) vurgusuyla tasarlanmıştır.

Parametre Önerilen Depozito Çalışma Lot Büyüklüğü Risk Seviyesi Minimum (Muhafazakâr) $1.500$ USD $0.01$ Kontrollü Mevcut (Kıyaslama) $5.000$ USD $0.04$ Ilımlı

Not: Her $1.500$ USD depozito için $0.01$ lotluk önerilen lot büyüklüğü, ölçeklenebilirlik ve güvenliği garanti ederek işlem başına düşük bir risk yüzdesi sağlar.

📈 Performans Sonuçları (Dönem: 2024) (Performans Sonuçları - Dönem: 2024)

Aşağıdaki metrikler, $5.000$ USD'lik kıyaslama depozitosu ile 2024 yılının başından itibaren algoritmanın olağanüstü verimliliğini ve güvenilirliğini göstermektedir.

Performans Metriği Gösterge Değer Yorum Başlangıç Depozitosu - $5.000,00$ USD Hesaplama tabanı Toplam Kâr $\Sigma P$ $5.954,83$ USD Net sermaye artışı Depozito Büyümesi % $119,09\%$ Dönem için %100'ün üzerinde getiri Maksimum Düşüş (Max Drawdown) Max Drawdown $646,60$ USD Risk kontrolünün temel göstergesi Düşüş (%) % $\approx **11,45\%$ ** Kâra göre düşük risk

🔑 Yatırımcı İçin Temel Avantajlar (Yatırımcı İçin Temel Avantajlar)