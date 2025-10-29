SinyallerBölümler
Golden snake

Serhii Omelchuk
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
💰 Profesyonel Ticaret Sistemi Açıklaması: «Golden Snake»

🌟 Genel Bakış ve Felsefe (Genel Bakış ve Felsefe)

«Golden Snake» ticaret sistemi (Expert Advisor – Uzman Danışman), özellikle Altın (XAU/USD) ticareti için uyarlanmış yüksek verimli bir algoritmadır. Kanıtlanmış Gece Kanalı Ticareti metodolojisine dayanmakta olup, temel olarak Avrupa Oturumu (European Session) sırasında kırılımın gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Bu strateji, oturumlar arasındaki öngörülebilir volatilite değişimlerinden faydalanmayı amaçlamaktadır.

Temel Felsefe: Nitelik nicelikten üstündür. Sistem, işlem sıklığını en aza indirirken, açılan her pozisyonda kâr elde etme olasılığının yüksek olmasını garanti eder.

📊 Piyasa ve Varlıklar (Piyasa ve Varlıklar)

  • Hedef Pazar: Forex / CFD (Fark Sözleşmeleri).

  • İşlem Gören Varlık: Altın (XAU/USD).

  • Zaman Dilimi (Timeframe): H1 (Bir Saatlik Grafik).

⚙️ Risk ve Pozisyon Yönetimi (Önerilen Parametreler) (Risk ve Pozisyon Yönetimi - Önerilen Parametreler)

Sistem, kontrollü risk ile istikrarlı büyümeyi sağlayan muhafazakâr Sermaye Yönetimi (Money Management) vurgusuyla tasarlanmıştır.

Parametre Önerilen Depozito Çalışma Lot Büyüklüğü Risk Seviyesi
Minimum (Muhafazakâr) $1.500$ USD $0.01$ Kontrollü
Mevcut (Kıyaslama) $5.000$ USD $0.04$ Ilımlı

Not: Her $1.500$ USD depozito için $0.01$ lotluk önerilen lot büyüklüğü, ölçeklenebilirlik ve güvenliği garanti ederek işlem başına düşük bir risk yüzdesi sağlar.

📈 Performans Sonuçları (Dönem: 2024) (Performans Sonuçları - Dönem: 2024)

Aşağıdaki metrikler, $5.000$ USD'lik kıyaslama depozitosu ile 2024 yılının başından itibaren algoritmanın olağanüstü verimliliğini ve güvenilirliğini göstermektedir.

Performans Metriği Gösterge Değer Yorum
Başlangıç Depozitosu - $5.000,00$ USD Hesaplama tabanı
Toplam Kâr $\Sigma P$ $5.954,83$ USD Net sermaye artışı
Depozito Büyümesi % $119,09\%$ Dönem için %100'ün üzerinde getiri
Maksimum Düşüş (Max Drawdown) Max Drawdown $646,60$ USD Risk kontrolünün temel göstergesi
Düşüş (%) % $\approx **11,45\%$** Kâra göre düşük risk

🔑 Yatırımcı İçin Temel Avantajlar (Yatırımcı İçin Temel Avantajlar)

  • Kâr Odaklılık: Avrupa Oturumu'nun başlangıcıyla senkronize edilmiş benzersiz giriş/çıkış mantığı, "güvenilir" kurulumlara odaklanarak yüksek bir başarı oranı sağlar.

  • Olağanüstü Risk/Ödül Oranı: Kâr ($5.954,83$) ile Maksimum Düşüş ($646,60$) arasındaki oran yaklaşık $9.2:1$'dir. Bu, sistemin yüksek dayanıklılığını ve güvenliğini kanıtlar.

  • Kontrollü Risk: Düşük maksimum düşüş (başlangıç bakiyesinin $\%11,45$'i), uzun vadeli ticaret için kritik olan muhafazakâr ve sorumlu bir risk yönetimi yaklaşımını doğrular.

  • Ölçeklenebilirlik: Sistem kolayca ölçeklenebilir. Minimum $1.500$ USD depozito ($0.01$ lot) ile ticarete başlama imkanı, geniş bir yatırımcı yelpazesi için erişilebilir olmasını sağlar.


İnceleme yok
2025.10.29 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
