Mehrdad Azizi

MediMed

Mehrdad Azizi
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
130 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (52.21%)
En iyi işlem:
183.37 AUD
En kötü işlem:
-162.35 AUD
Brüt kâr:
3 497.35 AUD (1 607 723 pips)
Brüt zarar:
-4 061.19 AUD (1 266 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (75.30 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
367.04 AUD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
79.23%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
124 (45.59%)
Satış işlemleri:
148 (54.41%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-2.07 AUD
Ortalama kâr:
26.90 AUD
Ortalama zarar:
-28.60 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-291.36 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.18 AUD (6)
Aylık büyüme:
-4.64%
Yıllık tahmin:
-56.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 204.30 AUD
Maksimum:
1 208.08 AUD (60.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.46% (1 208.08 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 136
BTCUSD.a 59
USDJPY.a 39
AUDUSD.a 16
AUDJPY.a 13
AUDCHF.a 5
GBPUSD.a 3
XAGEUR.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 92
BTCUSD.a 25
USDJPY.a -387
AUDUSD.a -147
AUDJPY.a -124
AUDCHF.a 125
GBPUSD.a -10
XAGEUR.a -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 52K
BTCUSD.a 290K
USDJPY.a -423
AUDUSD.a -336
AUDJPY.a 9
AUDCHF.a 91
GBPUSD.a -303
XAGEUR.a -32
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.37 AUD
En kötü işlem: -162 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.30 AUD
Maksimum ardışık zarar: -291.36 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.29 10:06
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.12% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.93% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
