İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
130 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (52.21%)
En iyi işlem:
183.37 AUD
En kötü işlem:
-162.35 AUD
Brüt kâr:
3 497.35 AUD (1 607 723 pips)
Brüt zarar:
-4 061.19 AUD (1 266 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (75.30 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
367.04 AUD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
79.23%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
124 (45.59%)
Satış işlemleri:
148 (54.41%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-2.07 AUD
Ortalama kâr:
26.90 AUD
Ortalama zarar:
-28.60 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-291.36 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.18 AUD (6)
Aylık büyüme:
-4.64%
Yıllık tahmin:
-56.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 204.30 AUD
Maksimum:
1 208.08 AUD (60.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.46% (1 208.08 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|136
|BTCUSD.a
|59
|USDJPY.a
|39
|AUDUSD.a
|16
|AUDJPY.a
|13
|AUDCHF.a
|5
|GBPUSD.a
|3
|XAGEUR.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|92
|BTCUSD.a
|25
|USDJPY.a
|-387
|AUDUSD.a
|-147
|AUDJPY.a
|-124
|AUDCHF.a
|125
|GBPUSD.a
|-10
|XAGEUR.a
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|52K
|BTCUSD.a
|290K
|USDJPY.a
|-423
|AUDUSD.a
|-336
|AUDJPY.a
|9
|AUDCHF.a
|91
|GBPUSD.a
|-303
|XAGEUR.a
|-32
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
