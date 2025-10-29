SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The wolfe of trading
Mohamed Ali M Abdelaziz

The wolfe of trading

Mohamed Ali M Abdelaziz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
12.41 UST
En kötü işlem:
-1.33 UST
Brüt kâr:
22.68 UST (2 266 pips)
Brüt zarar:
-3.58 UST (321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (10.27 UST)
Maksimum ardışık kâr:
12.41 UST (1)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.34
Beklenen getiri:
3.18 UST
Ortalama kâr:
7.56 UST
Ortalama zarar:
-1.19 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.42 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.42 UST (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.60 UST
Maksimum:
2.60 UST (2.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (2.54 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.41 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.27 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.42 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

💹 Order Flow Trader
🎯 Small stop, big reward
📊 I read the market — not predict it
🚀 Discipline builds profit
İnceleme yok
2025.10.29 08:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 08:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol