İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
12.41 UST
En kötü işlem:
-1.33 UST
Brüt kâr:
22.68 UST (2 266 pips)
Brüt zarar:
-3.58 UST (321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (10.27 UST)
Maksimum ardışık kâr:
12.41 UST (1)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.34
Beklenen getiri:
3.18 UST
Ortalama kâr:
7.56 UST
Ortalama zarar:
-1.19 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.42 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.42 UST (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.60 UST
Maksimum:
2.60 UST (2.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (2.54 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.41 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.27 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.42 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
💹 Order Flow Trader
🎯 Small stop, big reward
📊 I read the market — not predict it
🚀 Discipline builds profit
