MUSYAFAK Alie

THANOS GOLDFX

MUSYAFAK Alie
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
ALFX-Trade
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 334
Kârla kapanan işlemler:
925 (69.34%)
Zararla kapanan işlemler:
409 (30.66%)
En iyi işlem:
1 080.45 USD
En kötü işlem:
-568.14 USD
Brüt kâr:
11 820.95 USD (258 230 pips)
Brüt zarar:
-8 278.72 USD (236 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (137.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 714.55 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
76.22%
Maks. mevduat yükü:
0.24%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1335
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
687 (51.50%)
Satış işlemleri:
647 (48.50%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.66 USD
Ortalama kâr:
12.78 USD
Ortalama zarar:
-20.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-248.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.14 USD (1)
Aylık büyüme:
35.42%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.00 USD
Maksimum:
639.78 USD (4.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.84% (639.78 USD)
Varlığa göre:
0.09% (12.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1331
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
GBPUSD -24
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 080.45 USD
En kötü işlem: -568 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +137.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ALFX-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automatic gold pair trading system with expert advisor, with averaging, hedging, martingale and switching system, with very measurable lot sizes.


İnceleme yok
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
