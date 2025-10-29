SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Loss Recovery EA MT5
Quang Dung Pham

Loss Recovery EA MT5

Quang Dung Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
36.96 USD
En kötü işlem:
-63.71 USD
Brüt kâr:
234.15 USD (103 877 pips)
Brüt zarar:
-186.17 USD (110 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (78.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
82.87%
Maks. mevduat yükü:
40.15%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
15 (48.39%)
Satış işlemleri:
16 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-23.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-76.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.91 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.23 USD
Maksimum:
76.91 USD (11.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.96% (77.35 USD)
Varlığa göre:
5.21% (32.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 48
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.96 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +78.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Hi,

This is Loss Recovery EA strategy.

Good luck!

İnceleme yok
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 08:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.