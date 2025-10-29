SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MultiScalping336
Dominic Tanay

MultiScalping336

Dominic Tanay
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
310 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (24.21%)
En iyi işlem:
611.71 USD
En kötü işlem:
-2 373.18 USD
Brüt kâr:
7 063.21 USD (95 301 pips)
Brüt zarar:
-10 344.81 USD (104 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (147.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 608.35 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
64 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
178 (43.52%)
Satış işlemleri:
231 (56.48%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-8.02 USD
Ortalama kâr:
22.78 USD
Ortalama zarar:
-104.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 703.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 742.37 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 281.60 USD
Maksimum:
4 765.45 USD (191.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.92% (4 765.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 73
AUDCAD 40
EURNZD 35
NZDJPY 34
EURCHF 32
ETHUSD 31
GBPCAD 29
GBPAUD 28
AUDCHF 26
AUDNZD 26
USDCHF 17
GBPNZD 9
GBPCHF 7
EURCAD 4
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
NZDCAD 3
EURGBP 2
CADJPY 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY -1.9K
AUDCAD -89
EURNZD -127
NZDJPY -126
EURCHF -118
ETHUSD -37
GBPCAD -23
GBPAUD -327
AUDCHF -191
AUDNZD -104
USDCHF 46
GBPNZD -75
GBPCHF -240
EURCAD 1
GBPUSD 22
AUDUSD 9
EURUSD 2
NZDCAD -1
EURGBP 8
CADJPY 1
EURAUD 10
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 301
AUDCAD 600
EURNZD 463
NZDJPY 943
EURCHF -1.2K
ETHUSD -1.2K
GBPCAD -948
GBPAUD -1.4K
AUDCHF -450
AUDNZD -4.7K
USDCHF 31
GBPNZD -241
GBPCHF -551
EURCAD 35
GBPUSD 164
AUDUSD 60
EURUSD 54
NZDCAD 6
EURGBP 28
CADJPY 33
EURAUD 75
NZDCHF 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +611.71 USD
En kötü işlem: -2 373 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +147.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 703.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.00 × 25
FXCESS-Live01
6.36 × 14
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 64 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol