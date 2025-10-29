- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
310 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (24.21%)
En iyi işlem:
611.71 USD
En kötü işlem:
-2 373.18 USD
Brüt kâr:
7 063.21 USD (95 301 pips)
Brüt zarar:
-10 344.81 USD (104 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (147.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 608.35 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
64 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
178 (43.52%)
Satış işlemleri:
231 (56.48%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-8.02 USD
Ortalama kâr:
22.78 USD
Ortalama zarar:
-104.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 703.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 742.37 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 281.60 USD
Maksimum:
4 765.45 USD (191.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.92% (4 765.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|73
|AUDCAD
|40
|EURNZD
|35
|NZDJPY
|34
|EURCHF
|32
|ETHUSD
|31
|GBPCAD
|29
|GBPAUD
|28
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|26
|USDCHF
|17
|GBPNZD
|9
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURGBP
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|-1.9K
|AUDCAD
|-89
|EURNZD
|-127
|NZDJPY
|-126
|EURCHF
|-118
|ETHUSD
|-37
|GBPCAD
|-23
|GBPAUD
|-327
|AUDCHF
|-191
|AUDNZD
|-104
|USDCHF
|46
|GBPNZD
|-75
|GBPCHF
|-240
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|2
|NZDCAD
|-1
|EURGBP
|8
|CADJPY
|1
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|301
|AUDCAD
|600
|EURNZD
|463
|NZDJPY
|943
|EURCHF
|-1.2K
|ETHUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-948
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDCHF
|-450
|AUDNZD
|-4.7K
|USDCHF
|31
|GBPNZD
|-241
|GBPCHF
|-551
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|164
|AUDUSD
|60
|EURUSD
|54
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|28
|CADJPY
|33
|EURAUD
|75
|NZDCHF
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +611.71 USD
En kötü işlem: -2 373 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +147.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 703.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
